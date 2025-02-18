Бывший технический директор «Краснодара» назвал две позиции, которые следует усилить клубу

Экс главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков рассказал, какие позиции необходимо усилить клубу.

«Кадрово «Краснодар» 100% готов к борьбе за трофеи. Хотя ещё остаётся небольшая недокомплектация — на позициях вратаря и центрфорварда. У «Краснодара» есть лучший нападающий лиги Джон Кордоба. Но он один, ему нет альтернативы. Не дай бог с ним что-то случится — у всей команды возникнут проблемы. Мы понимаем, что Кордоба — знаковая фигура для клуба.

Стас Агкацев — великолепный вратарь, и с ним можно легко бороться за чемпионство. Но при всём уважении к опытному Юрию Дюпину, которого считаю достойным вторым номером, и молодым ребятам именно чемпионский голкипер у «Краснодара» сейчас один», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Александром Толстиковым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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