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Смолов сравнил жизнь с женой и дочерью в Краснодаре и Москве

Смолов сравнил жизнь с женой и дочерью в Краснодаре и Москве
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал о жизни с семьёй в Краснодаре и Москве.

«Начнём с того, что мне Краснодар знаком, и если не брать в расчёт вот эти все логистические сложности, то мне примерно быт там был понятен. Он у меня изменился именно с точки зрения, что появилась семья и теперь всё свободное время провожу с вами (жена Карина Истомина и дочь Лора. — Прим. «Чемпионата»).

Это, конечно, какая-то невероятная отдушина, так как каждый день происходит что-то новое, что-то важное, что-то очень любимое, — и поэтому основная направленность (потому что в футболе мы всё знакомы и уже давно в профессии) как бы на времяпрепровождение с семьёй.

В Москве, к сожалению, лично у меня было меньше времени, которое я посвящал дочери. Это опять же из-за логистики, количества пробок. Если поехал на тренировку и нужно сделать какое-то дело, то, в принципе, пока я приезжаю [домой], Лора уже готовится ко сну, грубо говоря. Я честно могу сказать, что даже где-то ощущал чувство вины, потому что времени, проведённого с дочерью, не хватало. В Краснодаре это сполна удалось компенсировать за счёт того, что меньше времени провожу вне дома. Возвращаюсь с тренировки, она просыпается после обеденного сна, и вот всю вторую половину дня проводим вместе. Мне это очень нравится. Но, конечно, жизнь в Краснодаре ощущается как жизнь вне дома, потому что дом всё равно в Москве», — сказал Смолов в видео на своём YouTube-канале Smol Talk.

Напомним, Смолов в нынешнем сезоне принял участие в 13 играх, где забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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