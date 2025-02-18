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Роналдиньо рассказал, почему ему трудно назвать Месси лучшим футболистом в истории

Роналдиньо рассказал, почему ему трудно назвать Месси лучшим футболистом в истории
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Обладатель «Золотого мяча» 2005 года бразилец Роналдиньо, ранее выступавший за «Барселону» и другие клубы, высказался о звёздном аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Есть Диего Марадона, Пеле, Роналдо. Поэтому мне трудно сказать, что Месси лучший за всю историю футбола. Я могу только сказать, что он лучший игрок своей эпохи», – приводит слова Роналдиньо Give me Sport.

Дружба Лионеля Месси и Роналдиньо началась в «Барселоне» в начале 2000-х годов. Роналдиньо, будучи звездой команды, стал своего рода наставником для молодого Месси. Бразилец поддерживал его на поле и вне его, показывая примеры мастерства и профессионализма. Их партнёрство помогало «Барселоне» выигрывать трофеи, и, как говорил и сам аргентинец, благодаря в том числе и Роналдиньо ему удалось раскрыть свой потенциал.

Роналдиньо всегда восхищался талантом Месси, а Лионель, в свою очередь, говорил, что бразилец стал для него важным примером. После ухода Роналдиньо из клуба Месси продолжил карьеру в «Барсе» и стал легендой, но тёплые отношения между ними сохраняются до сих пор.

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