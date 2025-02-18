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Стала известна позиция «Барселоны» в отношении возможного трансфера ван Дейка

Стала известна позиция «Барселоны» в отношении возможного трансфера ван Дейка
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Каталонская «Барселона» не намерена подписывать капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка даже в случае, если он не продлит контракт с мерсисайдцами и станет свободным агентом. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, спортивный директор «Барселоны» Деку отказался от идеи подписания ван Дейка из-за возраста футболиста. Кроме того, португалец считает, что нидерландский защитник не вписывается в стиль игры Ханс-Дитера Флика.

Отмечается, что приоритетным вариантом «блауграны» на позицию центрального защитника является немец Жонатан Та из «Байера», которому на данный момент 29 лет.

Соглашение нидерландского защитника с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года. Клуб приобрёл его зимой 2018 года за € 84,5 млн из «Саутгемптона». С тех пор 33-летний ван Дейк сыграл 304 матча во всех турнирах, в которых смог забить 26 голов и сделать 13 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 28 млн.

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