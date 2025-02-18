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Флик раскрыл подробности проступка Кунде перед игрой «Барселона» — «Райо Вальекано»

Флик раскрыл подробности проступка Кунде перед игрой «Барселона» — «Райо Вальекано»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о подробностях опоздания защитника «блауграны» Жюля Кунде на предматчевую установку к встрече 24-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0). Отметим, что из-за данного проступка игрок не попал в стартовый состав каталонцев.

Испания — Примера . 24-й тур
17 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Левандовски – 28'    

«Перед матчем для меня важно, чтобы каждый знал свои задачи на поле. Мы обычно проводим два-три собрания перед играми, так что приехать немного раньше не составит труда. Я собираюсь обсудить это с Кунде. Он приехал позже, а у нас чёткие правила. Я принял решение оставить его в запасе в знак уважения к игрокам, клубу и нашим фанатам», — приводит слова Флика издание AS.

В текущем сезоне защитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах. За это время француз забил три гола и отдал семь результативных передач.

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