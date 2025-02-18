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«Многие потеряли себя». Смолов объяснил проблемы футболистов после окончания карьеры

«Многие потеряли себя». Смолов объяснил проблемы футболистов после окончания карьеры
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Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов рассказал о жизни футболистов по окончании профессиональной карьеры.

— У тебя сейчас самоидентификация, что ты футболист в первую очередь. Потом ты муж, отец, это всё постепенно пришло в твою жизнь. А футболист ты с самого детства, но потом же ты перестанешь им быть. Мне кажется, это страшно.
— Да, это самый сложный период, мне кажется, для каждого спортсмена, потому что, работая в офисе или где-то ещё, ты можешь это делать независимо от возраста. А наша профессия спортсмена конечна. Она конечна где-то в середине нашего жизненного пути. Очень многие ребята себя потеряли или не смогли применить как-то, не смогли социализироваться, испытывают большое количество проблем, оценивают себя через призму того же спорта. А спорта уже давно и нет, то есть ты бывший футболист. Нужно смотреть как-то на эту ситуацию под каким-то положительным углом, если так можно выразиться. С точки зрения того, что ты ещё полон сил, у тебя расцвет, ты в среднем возрасте, можешь попробовать разные направления. Преимущество, конечно, в спортивной деятельности, потому что у тебя уже есть накопленный капитал, авторитет. Есть тренерство в том числе, как будто это самый понятный и простой путь. Есть путь агента, менеджера. Просто нужно начать обучаться и попытаться развиваться в другом направлении, — сказал Смолов в видео на своём YouTube-канале Smol Talk.

Смолов в текущем сезоне принял участие в 13 играх, где забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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