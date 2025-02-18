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Во Франции рассказали подробности адаптации Кварацхелии в «ПСЖ»

Во Франции рассказали подробности адаптации Кварацхелии в «ПСЖ»
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Грузинский новичок «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия не выделяется на тренировках и не старается привлекать к себе излишнее внимание из-за своего сдержанного характера. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, грузинский футболист терпеливо выжидает, чтобы стать лидером новой команды, осознавая, что всё ещё находится в процессе адаптации к французскому футболу и к идеям главного тренера Луиса Энрике.

Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. За парижан Хвича провёл шесть матчей, отметившись одним голом и одним ассистом.

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