Смолов объяснил, почему не станет тренером по окончании карьеры, упомянув о Гвардиоле

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мыслями о том, почему никогда не хотел бы становиться тренером после завершения профессиональной карьеры.

«Я бы не хотел идти по пути тренерства, потому что у меня и так не было свободного времени, ведь всю карьеру футболиста ты не принадлежишь сам себе. А тренером ты в два раза больше времени посвящаешь футболу. Мне кажется, это очень сложно, это очень нервная профессия, потому что ты глобально отвечаешь сам за себя, но твой успех зависит от других людей, от большого количества людей. Потому что когда ты на поле, то ты отвечаешь только за себя. А в тренерстве ты можешь хорошо делать свою работу, но игроки не могут делать так, могут быть травмы.

Приведём в пример сейчас «Манчестер Сити». У них тренер [Хосеп Гвардиола], который делает свою работу, один из лучших, возможно, лучший на сегодняшний день в мировом футболе. Но там череда травм, они попали в полосу поражений, и он не понимает, что не так. Поэтому мне кажется, что это очень нервная и неблагодарная профессия», — сказал Смолов в видео на своём YouTube-канале Smol Talk.

Смолову 35 лет. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 13 играх, где забил один гол и сделал одну результативную передачу.