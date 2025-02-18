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«Урал» объявил о переходе защитника Бессмертного из «Динамо»

«Урал» объявил о переходе защитника Бессмертного из «Динамо»
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Пресс-служба «Урала» объявила о переходе защитника московского «Динамо» Станислава Бессмертного на правах аренды.

«Станислав Бессмертный пополнил ряды «Урала». В нашу команду на правах аренды из московского «Динамо» перешёл 20-летний защитник Станислав Бессмертный. На протяжении своей карьеры Станислав выступал в Юношеской и Молодёжной футбольной лигах, где являлся капитаном команды. В августе 2021 года стал тренироваться с «Динамо-2». Дебютировал за главную команду клуба 25 июля 2023 года в гостевой кубковой игре против «Пари НН». Мы приветствуем Стаса в «Урале» и желаем проявить себя в нашей команде!» — сказано в сообщении пресс-службы «Урала».

Бессмертному 20 лет, в нынешнем сезоне он провёл шесть матчей за московское «Динамо» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского защитника в € 400 тыс.

Напомним, по итогам осенней части сезона «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги — в зоне стыковых матчей за повышение в классе. На счету екатеринбуржцев 37 очков в 21 игре. В следующем матче Первой лиги оранжево-чёрные сыграют с «Ротором» на выезде. Игра состоится 1 марта 2025 года.

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