Толстиков: у Шапи железные яйца, но у России больше проблем с Европой сейчас, чем с США

Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался о переходе Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити».

«Посмотрите: европейские футболисты из РПЛ уехали, а североамериканские хоккеисты в КХЛ играют. Я думаю, у России больше с Европой проблем, чем с Соединёнными Штатами. У нас в МЛС не только Сулейманов, но и Миранчук. А Шапи я просто аплодирую. У этого парня железные яйца. Он столько всего прошёл — и везде доказывал, что он футболист. Переезд в США лишний раз подтверждает это. Я очень рад за Шапи, дай бог ему удачи в МЛС», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Александром Толстиковым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.