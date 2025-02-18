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23:00 Мск
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«Бавария» — «Селтик»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Бавария» — «Селтик»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 18 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Селтик». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен » в Германии. Встречу обслужит бригада французских арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Первый стыковой матч между немецкой и шотландской командой завершился победой мюнхенцев со счётом 2:1. Отметим, что «Селтик» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 21-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Бавария» — 12-я (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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