«Бавария» — «Селтик»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 18 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Селтик». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен » в Германии. Встречу обслужит бригада французских арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый стыковой матч между немецкой и шотландской командой завершился победой мюнхенцев со счётом 2:1. Отметим, что «Селтик» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 21-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Бавария» — 12-я (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».