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Бенфика — Монако. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Бенфика» — «Монако»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Бенфика» — «Монако»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 18 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Португалии. Встречу обслужит бригада шведских арбитров во главе с Гленном Нюбергом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Первый стыковой матч между командами завершился победой «Бенфики» со счётом 1:0. Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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