«Бенфика» — «Монако»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Португалии. Встречу обслужит бригада шведских арбитров во главе с Гленном Нюбергом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Первый стыковой матч между командами завершился победой «Бенфики» со счётом 1:0. Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».