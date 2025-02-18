Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, пройдут ответные стыковые матчи Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся четыре встречи.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 18 февраля:

20:45 мск. «Милан» — «Фейеноорд»;

23:00 мск. «Аталанта» — «Брюгге»;

23:00 мск. «Бавария» — «Селтик»;

23:00 мск. «Бенфика» — «Монако».

Напомним, команды, которые заняли места с 9-го по 16-е в общем этапе, были сеяными, они сыграют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е (несеяные). Ответные стыковые встречи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьёвке.