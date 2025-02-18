«Крылья Советов» объявили о назначении Пименова на должность заместителя гендиректора

Бывший российский футболист Руслан Пименов назначен на должность заместителя генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщила пресс-служба самарцев в своём телеграм-канале.

«Руслан, добро пожаловать в «Крылья»! Руслан Пименов назначен на должность заместителя генерального директора ПФК «Крылья Советов», на которой будет курировать стратегию развития клуба от академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов. Помимо этого, специалист возьмёт на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиаблок», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Крылья Советов» занимают 10-е место с 18 очками.