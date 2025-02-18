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Экс-владелец «Лейрии» Толстиков назвал самый доступный европейский рынок для клубов РПЛ

Экс-владелец «Лейрии» Толстиков назвал самый доступный европейский рынок для клубов РПЛ
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Бывший владелец португальского клуба «Лейрия», футбольный менеджер Александр Толстиков назвал самый доступный европейский рынок для клубов РПЛ.

«Португальский рынок сегодня самый доступный в Европе для российских клубов?.. Я думаю, в ближайшее время у нас будут появляться футболисты из Сегунды Португалии. Там тоже есть очень сильные ребята. Да и с экономической точки зрения из второго дивизиона нам будет полегче взять игроков. Там хороший рынок. Здорово, что российские клубы стали смотреть на Португалию, а представляете, сколько европейских команд смотрит туда? Это самая большая западная площадка, которая адаптирует футболистов из Южной Америки и Африки в двух чемпионатах — первом и втором дивизионах. Плюс в Португалии очень сильная тренерская школа, это факт. И климатические условия для футбола идеальные — играют, по сути, 12 месяцев в году практически без перерывов. Это удобно», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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