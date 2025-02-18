Экс-владелец «Лейрии» Толстиков назвал самый доступный европейский рынок для клубов РПЛ

Бывший владелец португальского клуба «Лейрия», футбольный менеджер Александр Толстиков назвал самый доступный европейский рынок для клубов РПЛ.

«Португальский рынок сегодня самый доступный в Европе для российских клубов?.. Я думаю, в ближайшее время у нас будут появляться футболисты из Сегунды Португалии. Там тоже есть очень сильные ребята. Да и с экономической точки зрения из второго дивизиона нам будет полегче взять игроков. Там хороший рынок. Здорово, что российские клубы стали смотреть на Португалию, а представляете, сколько европейских команд смотрит туда? Это самая большая западная площадка, которая адаптирует футболистов из Южной Америки и Африки в двух чемпионатах — первом и втором дивизионах. Плюс в Португалии очень сильная тренерская школа, это факт. И климатические условия для футбола идеальные — играют, по сути, 12 месяцев в году практически без перерывов. Это удобно», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.