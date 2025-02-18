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Игрок «Манчестер Сити» Родри: чувствую себя хорошо, не ощущаю нестабильность в колене

Игрок «Манчестер Сити» Родри: чувствую себя хорошо, не ощущаю нестабильность в колене
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри, получивший травму во время сентябрьского матча с «Арсеналом», рассказал о своём восстановлении. Напомним, у игрока разрыв передней крестообразной связки.

«Я чувствую себя очень хорошо. В моей голове всё в порядке. Я не чувствую нестабильности в колене. Мне нужно набрать силу в квадрицепсах и во всём остальном. Это самое важное. Одно дело — то, что ты думаешь, а другое — то, что делает тело, так что нужно сделать так, чтобы они снова соединились. Чувствую себя хорошо.

В такие моменты стараюсь быть позитивным и, возможно, делать всё то, к чему ты не привык. Также я провожу время со своей семьёй и работаю над своим телом, чтобы вернуться более сильным», — приводит слова Родри официальный сайт клуба.

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