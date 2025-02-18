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«Трансферная кампания ещё не закрыта». В «Балтике» рассказали о планах по усилению состава

«Трансферная кампания ещё не закрыта». В «Балтике» рассказали о планах по усилению состава
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Наиль Измайлов рассказал, что клуб собирается оформить ещё минимум один трансфер, а также о том, на какую позицию покупка нового игрока является приоритетом.

«Трансферная кампания ещё не закрыта, так что мы планируем подписать ещё как минимум одного игрока, а может, и больше. Спортивный отдел работает днём и ночью, у нас есть сформировавшийся лонг-лист игроков. Сейчас мы определяемся и договариваемся со сторонами футболистов. Главная кандидатура – опорный полузащитник? Да.

Как оценю селекцию? Очень хочу оценить её положительно, но давайте не забегать вперёд. Перед нами всё ещё стоит задача закрыть очень важную позицию. Когда её закроем, можно будет оценить проведённую селекцию», — приводит слова Измайлова Metaratings.

Напомним, в текущее зимнее трансферное окно «Балтика» подписала четырёх футболистов. Клуб на постоянной основе пополнили колумбийский нападающий Брайан Хиль и полузащитник Максим Петров. На правах аренды за калининградцев будут выступать защитник Евгений Чернов и вратарь Иван Кукушкин.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 45 очков за 21 матч. На второй строчке находится московское «Торпедо», набравшее 43 очка. Тройку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал». «Шмели» имеют в своём активе 37 очков.

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