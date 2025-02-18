Толстиков: Лысцов должен был играть вместо Линделёфа в «Манчестер Юнайтед»

Бывший владелец португальского клуба «Лейрия», футбольный менеджер Александр Толстиков высказался о российском защитнике Виталии Лысцове, который сейчас выступает за «Боавишту».

«Лысцов из «Лейрии» попал в «Бенфику», а сейчас как свободный агент подписал контракт с «Боавиштой». В Бенфике Виталя был на реально очень хорошем счету! В «Бенфике-Б» играл в паре с Линделёфом. Все физические и технические показатели у Лысцова были выше. После этого он перешёл в «Крылья Советов», потом в «Локомотив», и нельзя говорить, что это плохо.

Лысцов точно должен был играть вместо Линделёфа в «Манчестер Юнайтед». Просто потрясающие данные у парня. К сожалению, только Виталик, наверное, знает, почему этого не получилось», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.