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Бывший техдиректор «Краснодара» раскрыл детали прощальной речи Фарке в 2022 году

Бывший техдиректор «Краснодара» раскрыл детали прощальной речи Фарке в 2022 году
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Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков рассказал, как немецкий специалист Даниэль Фарке попрощался с командой во время зимней паузы в сезоне-2021/2022.

«Я был в это время в Краснодаре, а команда — на сборах. Со слов очевидцев, он принёс что-то новое и интересное в тренировочный процесс, изменилась игра. В то время в «Краснодаре» был достаточно сильный подбор футболистов, и они очень быстро воспринимали информацию, которую давал Фарке. И команда в тренировочных матчах в Марбелье выглядела очень уверенно и показывала некую разницу по отношению к тому, как она играла ранее. Появился какой-то стиль Фарке. Ребята до сих пор вспоминают работу с ним. Жаль, что «Краснодару» не удалось во второй части того сезона продемонстрировать, возможно, свою лучшую игру.

Ужина или пышных проводов не было, но на собрании команды Фарке произнёс довольно трогательную речь. Все поняли ситуацию. Сказал, что ему будет сложно продолжать работу в России из-за политической ситуации. Но в его глазах было видно огромное разочарование тем, что пришлось уйти из проекта «Краснодара». Не по своему желанию», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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