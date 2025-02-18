Байдачный: Лобановский успешно совмещал «Динамо» и сборную, но Карпин устал

Известный российский специалист Анатолий Байдачный высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Уход Карпина станет большой потерей для «Ростова». Это в конце концов тренер сборной, из-за этого к «Ростову» относились серьёзнее. И сами игроки с ещё большим уважением относились к тренеру. Но любой человек устаёт. Возможно, Карпин устал от работы в двух местах, совмещать клуб и сборную очень сложно. Но он уже очень многое сделал для «Ростова».

Не всегда совмещение так влияет. Помним, как Лобановский успешно совмещал работу в «Динамо» Киев со сборной СССР. Но больших результатов действительно не было. В клубе ты проиграл — и ничего очень страшного не случается. Это один город. А когда тренер проигрывает со сборной, проигрывает и разочаровывается вся страна», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.