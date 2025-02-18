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Руслан Пименов: не сомневался перед принятием приглашения «Крыльев»

Руслан Пименов: не сомневался перед принятием приглашения «Крыльев»
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Бывший российский футболист Руслан Пименов прокомментировал своё назначение на пост заместителя генерального директора профессионального футбольного клуба «Крылья Советов». О назначении Пименова самарцы объявили сегодня, 18 февраля.

«В «Крыльях» буду курировать стратегию развития клуба от академии до главной команды, заниматься селекционной работой службы скаутов. Не сомневался перед принятием приглашения «Крыльев». Уверен в клубе и футболистах», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Крылья Советов» занимают 10-е место с 18 очками. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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