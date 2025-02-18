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Гендиректор «Балтики» Измайлов высказался о переходе Евгения Чернова из «Ростова»

Гендиректор «Балтики» Измайлов высказался о переходе Евгения Чернова из «Ростова»
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Наиль Измайлов высказался о крайнем защитнике Евгении Чернове, перешедшем из «Ростова» на правах аренды.

«Это интересный игрок, который однозначно усилит нашу команду. Чернов – очень позитивный и хороший человек, ролики с его участием в наших соцсетях тому подтверждение. Жене всё нравится, и он понимает, что «Балтика» — это серьёзный клуб», — приводит слова Измайлова Metaratings.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 45 очков за 21 матч. На второй строчке находится московское «Торпедо», набравшее 43 очка. Тройку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал». «Шмели» имеют в своём активе 37 очков.

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