Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» со счётом 5:0 разгромил «Урал» в контрольном матче

«Локомотив» со счётом 5:0 разгромил «Урал» в контрольном матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 9:30 мск. Железнодорожники одержали разгромную победу со счётом 5:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
18 февраля 2025, вторник. 09:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
5 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Воробьёв – 8'     2:0 Раков – 13'     3:0 Сарвели – 28'     4:0 Салтыков – 82'     5:0 Сулейманов – 90+3'    

На восьмой минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв забил первый гол в матче. На 13-й минуте форвард Вадим Раков удвоил преимущество красно-зелёных. На 28-й минуте Владислав Сарвели забил третий гол в ворота «Урала». На 82-й минуте вингер Никита Салтыков сделал счёт 4:0. Пятый мяч был забит на 90+3-й минуте. Его автором стал Тимур Сулейманов.

Материалы по теме
Вадим Евсеев — о россиянах в составе «Локомотива»: были бы деньги — были бы иностранцы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android