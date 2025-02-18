«Локомотив» со счётом 5:0 разгромил «Урал» в контрольном матче
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Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 9:30 мск. Железнодорожники одержали разгромную победу со счётом 5:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
18 февраля 2025, вторник. 09:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
5 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Воробьёв – 8' 2:0 Раков – 13' 3:0 Сарвели – 28' 4:0 Салтыков – 82' 5:0 Сулейманов – 90+3'
На восьмой минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв забил первый гол в матче. На 13-й минуте форвард Вадим Раков удвоил преимущество красно-зелёных. На 28-й минуте Владислав Сарвели забил третий гол в ворота «Урала». На 82-й минуте вингер Никита Салтыков сделал счёт 4:0. Пятый мяч был забит на 90+3-й минуте. Его автором стал Тимур Сулейманов.
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