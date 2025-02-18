Толстиков: при Сторожуке сбылась мечта Галицкого — 11 воспитанников обыграли ЦСКА

Экс главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался про влияние событий 2022 года на «быков». После обострения политической ситуации из команды ушли некоторые легионеры, а также главный тренер Даниэль Фарке.

«Мне кажется, Галицкий принял ситуацию такой, какая есть. И «Краснодар» был готов быстро перестроиться. Конечно, это всё неприятно, когда настраиваешься на одно, а происходит нечто другое. Тем не менее мы очень удачно отыграли вторую фазу сезона молодёжью. И сбылась мечта Сергея Николаевича — обыграли ЦСКА 11 воспитанниками на стадионе «Краснодара». Так что из этой истории он скорее извлёк только позитив. Единственное, в конце сезона сказал, что всё это случайно. Хотя я так не считаю. Сан Санычем Сторожуком и его штабом была проведена огромная работа. У нас была великолепная обстановка в раздевалке. Все работали как единое целое. Мы первыми налаживали логистику в новых условиях, и, несмотря на это, по итогам второй части чемпионата заняли второе или третье место, а по итогам сезона — четвёртое. Думаю, с учётом ухода главного тренера и лучших легионеров Галицкий остался доволен тем сезоном», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.