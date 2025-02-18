Невилл: нужно два-три трансферных окна, чтобы адаптировать состав «МЮ» к системе Аморима

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», ныне телеведущий Гари Невилл поделился мыслями о комплектации состава клуба, а также высказался о системе, по которой играет главный тренер команды Рубен Аморим.

«Как быстро Аморим сможет не просто привлечь хороших игроков, но и найти игроков, которые смогут вписаться в эту систему? Это необычная система, 3-4-3. Это система, в которой вам нужно найти двух игроков полузащиты, которые достаточно хороши, чтобы играть друг с другом и покрывать большую территорию.

Им нужно найти трёх центральных защитников, причём двое из которых смогут играть на ширине поля, когда фланговые защитники выходят вперёд. Таким образом, вы требуете специалистов от всей команды. Это не похоже на другие системы, которые немного более щадящие.

Как быстро Аморим и команда по подбору персонала в «Юнайтед» смогут адаптировать этот состав к системе 3-4-3? Это займёт минимум два-три трансферных окна, потому что инвестиции уже были сделаны. За последние три года они потеряли 300 миллионов фунтов стерлингов, так что им предстоит настоящая борьба за возможность тратить деньги, которые им нужны, на трансферном рынке. За последние несколько лет было много растрат», — приводит слова Невилла Sky Sports.