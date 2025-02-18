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Мусаев — о матче «Краснодара» с «Астаной»: должны были забивать три гола в первом тайме

Мусаев — о матче «Краснодара» с «Астаной»: должны были забивать три гола в первом тайме
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги товарищеского матча с казахстанской «Астаной», в котором «быки» одержали победу с минимальным счётом.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
17 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 0
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Сперцян – 29'    

«Получили много информации. Хороший матч. Первые 60 минут доминировали. Но мы постоянно говорим, что важна реализация. В идеале должны были забить три гола ещё в первом тайме», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и «Астаной» состоялся накануне, 17 февраля. Игра проходила в Абу-Даби, где «быки» проводят тренировочный сбор. Встреча завершилась минимальной победой подопечных Мурада Мусаева со счётом 1:0. После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Столько же очков у действующего чемпиона страны «Зенита». «Горожане» опережают сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Тройку лидеров с 37 очками замыкает московский «Спартак». Сезон возобновится для «Краснодара» домашним матчем с «Крыльями Советов» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра пройдёт в субботу, 1 марта.

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