Юрий Сёмин отреагировал на назначение Пименова заместителем гендиректора «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на назначение Руслана Пименова заместителем генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов».

«Крылья Советов» сделали правильный выбор, назначив Пименова заместителем генерального директора клуба. Руслан зарекомендовал себя в «Орле» — в его период команда стала самой посещаемой во Второй лиге.

«Крылья» молодцы, что дают возможность работать в клубе бывшим игрокам. У них больше опыта, они знают футбол. Пименов — в их числе. Он прошёл академию жизни, знает футболистов, их психологию и может видеть потенциал. Это важно для развития футбола», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.