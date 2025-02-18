Толстиков: у «Краснодара» появились ещё два актива, которые денег стоят и результат дают

Экс главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался о прогрессе двух легионеров «быков» — Кевина Ленини и Жоау Батчи.

«Для меня их прогресс неудивителен. Ещё один хороший кейс клуба «Краснодар». Оба футболиста были куплены непростым летом 2022 года. Батчи — находка селекции. Качественный, недорогой трансфер. А Ленини взяли за неделю до закрытия трансферного окна, когда сломался Сашка Черников. Входить в чемпионат без опорного полузащитника было очень рискованно. Хотя в этот момент купить кого-либо было очень сложно. Мы просто хорошо знали клуб «Шавиш», потому что Батчи играл там. Мы внимательно посмотрели на Ленини. Скажем так, это был самый лёгкий путь в той ситуации. Взяли Ленини — и угадали с обоими. Правда, Батчи сразу сломался и пропустил чуть ли не три месяца. А Ленини прибавлял из года в год. В футбольном клубе «Краснодар» есть всё, чтобы расти. Плюс с внедрением новой формулы Кубка России в нём появилось больше игр и, соответственно, возможностей для футболистов себя проявлять. И вот, пожалуйста, появились два футбольных актива в «Краснодаре», которые уже сегодня и денег стоят, и результат показывают чемпионский», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.