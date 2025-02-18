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В «Балтике» прокомментировали переход нападающего сборной Сальвадора Брайана Хиля

В «Балтике» прокомментировали переход нападающего сборной Сальвадора Брайана Хиля
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Наиль Измайлов прокомментировал переход нападающего сборной Сальвадора Брайана Хиля из «Депортес Толима».

«Мы долго искали подходящего игрока, понимая значимость и сложность этой позиции. Центральных форвардов мало на футбольном рынке. Мы нашли Хиля и достаточно долго вели переговоры с его стороной. Надеюсь, что он будет как можно чаще радовать наших болельщиков», — приводит слова Измайлова Metaratings.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги нынешнего сезона. Команда Андрея Талалаева набрала 45 очков по результатам 21 матча. В первой игре после возобновления турнира «Балтика» сыграет с ярославским «Шинником». Матч состоится в начале марта.

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