«Пари НН» объявил об уходе 20-летнего Варганова в софийскую «Славию»

20-летний защитник Артём Варганов перешёл из «Пари Нижний Новгород» в софийскую «Славию». Отмечается, что у российского клуба будет право обратного выкупа.

«Мы благодарим Артёма Варганова за игру и время, проведённое в «Пари НН». Желаем успешного продолжения карьеры в новом клубе. Удачи в Болгарии, Артём!» — говорится в заявлении нижегородского клуба в телеграм-канале.

За «Пари НН-М» и «Пари НН-2» защитник провёл 35 матчей, в которых забил два мяча. Также Варганов в сезоне-2024/2025 дебютировал за основную команду нижегородцев. Защитник принял участие в двух матчах Кубка России. Футболист сыграл с ЦСКА и «Краснодаром».