Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов уверен, что Соболев получит ещё один шанс проявить себя в основе «Зенита»

Геннадий Орлов уверен, что Соболев получит ещё один шанс проявить себя в основе «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался относительно перспектив нападающего «Зенита» Александра Соболева пробиться в основу команды Сергея Семака на постоянной основе.

«Голам Соболева на сборах не имеет смысла придавать особого значения, это же всё в контрольных играх. Плюс на него активно работает команда. Но тоже будем смотреть, как он участвует в комбинациях, сможет ли играть в одно касание. Ведь эти ребята впереди играют в одно касание – в этом сила «Зенита», поэтому и скорость такая. И сейчас Семак работает как раз над скоростными атаками с участием Лусиано, Кассьерры. Так что Соболеву надо туда пробиваться. Но я уверен, что шанс будет – во-первых, никто не застрахован от травм, во-вторых, есть кубковые матчи», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Соболев выступает за «Зенит» с конца августа прошлого года. В 11 матчах РПЛ форвард не забил ни одного гола. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

Материалы по теме
Орлов: где мощность трансферов «Спартака»? Пока как минимум в платёжных ведомостях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android