Геннадий Орлов уверен, что Соболев получит ещё один шанс проявить себя в основе «Зенита»

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался относительно перспектив нападающего «Зенита» Александра Соболева пробиться в основу команды Сергея Семака на постоянной основе.

«Голам Соболева на сборах не имеет смысла придавать особого значения, это же всё в контрольных играх. Плюс на него активно работает команда. Но тоже будем смотреть, как он участвует в комбинациях, сможет ли играть в одно касание. Ведь эти ребята впереди играют в одно касание – в этом сила «Зенита», поэтому и скорость такая. И сейчас Семак работает как раз над скоростными атаками с участием Лусиано, Кассьерры. Так что Соболеву надо туда пробиваться. Но я уверен, что шанс будет – во-первых, никто не застрахован от травм, во-вторых, есть кубковые матчи», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Соболев выступает за «Зенит» с конца августа прошлого года. В 11 матчах РПЛ форвард не забил ни одного гола. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.