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Константин Генич раскрыл, как именно Арсен Захарян получил травму в «Реале Сосьедад»

Константин Генич раскрыл, как именно Арсен Захарян получил травму в «Реале Сосьедад»
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Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, как именно полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян получил травму.

«Я выяснил, что там произошло, там на банальной тренировке кто-то из второй команды, такой же молодой, пришёл себя показать, себя проявить, заехал Арсену куда не надо было и в итоге повреждение, потом выяснилось, что без операции не обойтись, ну в общем всё вот так на ровном месте, к сожалению, произошло на тренировке», — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

В текущем сезоне Захарян провёл всего 12 минут на поле в матче 22-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:2) и 14 минут в игре 24-го тура с «Бетисом» (0:3). Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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