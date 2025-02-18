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Бывший владелец «Лейрии» предположил, почему у «Зенита» сорвался трансфер Саласара

Бывший владелец «Лейрии» предположил, почему у «Зенита» сорвался трансфер Саласара
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Бывший владелец португальского клуба «Лейрия», футбольный менеджер Александр Толстиков предположил, почему у «Зенита» сорвался трансфер Родриго Саласара из «Браги».

«За последние годы «Брага» продала достаточно много футболистов, в том числе в Россию. Не думаю, что главным препятствием к переходу Саласара в «Зенит» стали банковские гарантии. Наверняка были какие-то другие проблемы — высокая цена или ещё что-то, может, новые катарские владельцы тормозят сделку. Я лично и давно знаю президента «Браги» Сальвадора, и могу сказать, что такого менеджера найти очень сложно. Он очень непростой президент, но он работает на свой клуб. Благодаря Сальвадору «Брага» сегодня — это уже большое имя в европейском футболе. Я думаю, просто переговоры были тяжёлыми и о чём-то не договорились. Сальвадор мог завысить цену, 100%. Я не удивлюсь этому», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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