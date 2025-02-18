«Почему нет?» Константин Генич объяснил огромные траты «Спартака» при «Лукойле»

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил, почему московский «Спартак» стал тратить большие суммы на трансферы после того, как клуб выкупила компания «Лукойл».

«Понятно, почему «Спартак» готов сейчас тратить деньги. Раньше, когда был Леонид Арнольдович, он принимал решение один, им там с разных сторон манипулировали. Вот этого, вот этого, давайте возьмём этого, без этого мы не выиграем. И решение принимал он, он был как вот этот центральный штаб. А сейчас, когда есть «Лукойл» и много денег, они сидят, всё это обсуждают, то есть они коллективно это решение могут принять. Поэтому не удивительно, что они сейчас готовы такие суммы тратить. Есть амбиции. Одно дело частный [клуб], вот мы же видим по Сергею Николаевичу, частная история, там 10 раз подумает, проанализирует, а когда таких компанийских денег много, почему нет?» — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».