Константин Генич объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ

Известный российский журналист и комментатор Константин Генич объяснил, почему считает санкт-петербургский «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

— Этот турнир сделал «Зенит» для тебя фаворитом чемпионской гонки или нет?

— «Зенит» был фаворитом и остаётся фаворитом, кто бы что ни делал, какие бы трансферы «Спартак» ни совершал, как бы ни был стабилен и хорош в целом «Краснодар». Есть «Зенит» и все остальные.

Если отталкиваться от «Зенита», от увиденного, от их потенциала и их скамейки, ну, конечно, они фавориты. И то, что они сами эту интригу сейчас, я не знаю там искусственно или не искусственно, но поддерживают вот этими неудачами с «Крыльями» и «Акроном» в концовке, ну это только нам на радость, что пока ещё интрига не умерла, а так можно было с плюс шесть уйти спокойно, — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига Несправедливости».