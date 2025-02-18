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Английский футбольный арбитр обвинён в насилии в отношении несовершеннолетней — The Sun

Английский футбольный арбитр обвинён в насилии в отношении несовершеннолетней — The Sun
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Английский футбольный судья Гарет Виккарс обвинён в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней, сообщает известное британское онлайн-издание The Sun. По информации источника, инцидент произошёл в Лондоне в ноябре 2021 года.

Отмечается, что 46-летнего арбитра обвиняют в сексуальной связи с 15-летней девочкой. Первое слушание по делу Виккарса было проведено 7 февраля, арбитр заключён под стражу. В начале марта судебный процесс продолжится.

С прошлого года Гарет Виккарс не работает футбольным арбитром. Свою последнюю встречу — между «Чарльтоном» и «Дерби Каунти» — англичанин отработал в феврале 2024 года.

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