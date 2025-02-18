Мостовой: всё равно на Карпина, больше интересует, будут ли предложения у Мостового

Бывший советский и российский футболист, а ныне эксперт Александр Мостовой высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Ничего не пойму. У нас, кроме Карпина, никого нет, что ли? Он и из «Спартака» так же уходил. В «Ростове» до Карпина тоже были тренеры — их отставки были потерями? Для кого-то — потеря, для кого-то — нет. А мне вообще всё равно. Меня больше интересует, будут ли сейчас поступать предложения Александру Мостовому», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном назначении Валерия Карпина в московское «Динамо».

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сразятся с московским «Динамо».