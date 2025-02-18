«100% политическая история». Экс-владелец «Лейрии» Толстиков — о задержании в Португалии

Бывший владелец португальского клуба «Лейрия», футбольный менеджер Александр Толстиков рассказал о своём задержании в Португалии. Он уверен, что это произошло по политическим причинам.

— Несмотря на то что у меня там были довольно сложные времена, мы каждый год боролись за выход в Сегунду. Мы два с половиной сезона не проигрывали дома. Когда я приехал, на стадион ходили 100 человек, когда уезжал — 15 тысяч. Мы делали трансферы в такие клубы, как «Бенфика», «Брага», «Хетафе», «Спортинг», «Зенит», «Спартак», «Рубин». Ни один клуб третьей португальской лиги такого повторить не мог и вряд ли когда-то сможет. При мне команда жила практически на самоокупаемости вплоть до 2020 года. Не передать словами, как было сложно, но до ковида мы прожили. А после я продал клуб.

— Ваша версия спустя годы: что же привело к тюремному сроку в 2016 году?

— Это была политическая история на 100%. Процесс длился шесть с половиной лет. В итоге суд сказал: извините, на вас нет ничего. Если вы помните, в 2014 или 2015 году у нас было сказано: ребята, если вы делаете бизнес за границей, возвращайтесь в Россию. Я это слышал, как и все, но даже представить не мог, что могу пострадать, занимаясь благим делом. Я давал местным жителям рабочие места, деньги никуда из клуба не уходили — всё же проверено. И вдруг тебя публично объявляют каким-то людоедом и весь твой проект просто убивают. Я же говорю: чисто политическая история, которая прогремела на весь мир. И всё. Слава богу, всё это время меня поддерживало посольство РФ, за неделю до моего освобождения ко мне приходил консул. Российские дипломаты очень хорошо бились за своего гражданина, и я вышел из тюрьмы спустя два месяца, что крайне редко бывает. Обычно временное заключение длится не меньше трёх.

— Так в чём была цель вашего задержания?

— Показать русским своё место, вот и всё. Что это за «экономическое преступление», при котором не был закрыт ни один счёт — ни у «Лейрии», ни у меня? У них ничего не было, абсолютно! Мы были единственным клубом третьей лиги, который платил все налоги. Кто-то написал анонимку, и на её основании запустили процесс и довели его до безумия, — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.