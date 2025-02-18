«Отпустят куда угодно». Генич — о будущем Эдуарда Сперцяна в «Краснодаре»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями о будущем полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна в «Краснодаре».

«Его отпустят куда угодно, вот насколько я понял позицию клуба, его отпустят. И он сам хочет куда угодно, вопрос-предложение. Я так понимаю, где-то реальная цена Эдика — 12−15, то есть за Сафонова даже, по-моему, толком не торговались, 20 дали, и всё. Эдик многое отдал академии, команде, он капитан, и все прекрасно понимают, что он сейчас в возрасте 24−25, да, он сказал, что уже, ё-моё, я уже такой возрастной, надо этот шаг сделать.

Пришёл «Ланс», вообще ничего особенного, просто как бы смешные деньги предложил, и [в «Краснодаре»] сказали, что мы так своего капитана не оценим. И Эдик же сам в интервью сказал, что даже в «Ланс» бы поехал. То есть вот это сейчас приоритетное желание самого Эдика попробовать себя в Европе, оно, может быть, и вредит ему. Тут лучше так проанализировать, сесть, подумать. Там есть люди в клубе, которым Эдик доверяет, или тот же Нобель, он с ним в прекрасных отношениях, тоже может как-то намекнуть, правильно сказать, что для Захаряна «Сосьедад» — это идеальное развитие. Эдику, значит, уже команда нужна такая, где он бы постоянно играл, то есть не просто как молодой пришёл, а здесь сразу надо приходить и играть. Если это правда, там была «Жирона», которая внутри системы «Сити», why not?» — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

Видео с YouTube-канала «Премьер-лига несправедливости»