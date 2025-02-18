Гендиректор «Балтики» Измайлов высказался об уходе из клуба Алекса Фернандеса

Генеральный директор калининградской «Балтики» Наиль Измайлов высказался о переходе нападающего Алекса Фернандеса в «Нефтчи» на правах аренды.

– Клуб расстался с Алексом, который не вписался в требования Андрея Талалаева. Жалко было прощаться с игроком?

– Мы не расстались с Алексом, а отдали в аренду на год. Если он прибавит и вернётся сильнее, Андрей Викторович его примет обратно в команду. Если нет – что-то придумаем. Я считаю, что на сегодняшний день это было оптимальным и самым правильным решением, — приводит слова Измайлова Metaratings.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 45 очков за 21 матч. На второй строчке находится московское «Торпедо», набравшее 43 очка. Тройку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал». «Шмели» имеют в своём активе 37 очков.