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Тульский «Арсенал» объявил о подписании черногорского нападающего

Тульский «Арсенал» объявил о подписании черногорского нападающего
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Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с черногорским нападающим Урошем Джурановичем. Последним клубом форварда был сербский «Нови Пазар», за который он провёл 14 матчей и забил пять голов.

«Приветствуем Уроша в красно-жёлтой команде и желаем результативной игры и побед», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

31-летний Джуранович является воспитанником черногорского «Могрена». Также футболист выступал за чешскую «Дуклу», сербские «Раднички», венгерский «Кечкемет» и мальтийский «Хамрун Спартанс». Отметим, что у нападающего есть опыт выступления за сборную Черногории, в составе которой он провёл три встречи.

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