Корнаухов — о трансфере Алеррандро: ЦСКА нужен человек, который может решить момент

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал переход бразильского нападающего Алеррандро в столичный клуб. По словам Корнаухова, армейцам необходим форвард, который способен делать разницу на футбольном поле.

«Мы видим, что ЦСКА не хватает реализации. Команда создаёт моменты. Нужен человек, который может решить. Это самое сложное. И не так много таких футболистов, которые делают такую разницу», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

О переходе Алеррандро ЦСКА объявил накануне, 17 февраля. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до 2028 года с опцией продления ещё на один год. Нападающий уже присоединился к армейцам на зимних сборах в турецком Белеке. Сообщается, что он будет выступать под седьмым номером. После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко.