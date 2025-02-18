Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Толстиков: самые большие предубеждения к России — в Скандинавии и Англии

Толстиков: самые большие предубеждения к России — в Скандинавии и Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший владелец португальского клуба «Лейрия», футбольный менеджер Александр Толстиков рассказал о странах, в которых больше всего распространено предвзятое отношение к России.

«Мы знаем, что самые большие предубеждения к нам существуют в странах Скандинавии плюс Англия. Там действительно на переезд в Россию смотрят непонятно как. В Португалии, а тем более в Южной Америке такого нет. Все готовы ехать в Россию. Конечно, сейчас вести дела намного сложнее, чем до СВО. Но это не критично. Даже сегодня можно найти футболистов, которые с удовольствием поедут в РПЛ. А когда они приедут сюда — убедятся, что здесь всё спокойно и классный чемпионат очень высокого уровня», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Трансферные цифры «Зенита» пугают». Начистоту с бывшим агентом и хозяином клуба в Европе
Эксклюзив
«Трансферные цифры «Зенита» пугают». Начистоту с бывшим агентом и хозяином клуба в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android