Толстиков: самые большие предубеждения к России — в Скандинавии и Англии

Бывший владелец португальского клуба «Лейрия», футбольный менеджер Александр Толстиков рассказал о странах, в которых больше всего распространено предвзятое отношение к России.

«Мы знаем, что самые большие предубеждения к нам существуют в странах Скандинавии плюс Англия. Там действительно на переезд в Россию смотрят непонятно как. В Португалии, а тем более в Южной Америке такого нет. Все готовы ехать в Россию. Конечно, сейчас вести дела намного сложнее, чем до СВО. Но это не критично. Даже сегодня можно найти футболистов, которые с удовольствием поедут в РПЛ. А когда они приедут сюда — убедятся, что здесь всё спокойно и классный чемпионат очень высокого уровня», — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.