Константин Генич ответил на вопрос, хотел ли бы он возвращения Квинси Промеса в «Спартак»

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, хотел ли бы он возвращения нидерландского нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

— Ты хотел бы, чтобы Промес вернулся в «Спартак»?

— Я категорически вообще не понимаю эту идею с возвращением. «Спартак», браво, молодцы, что его поддерживают, что он приезжает, признаются в любви «Спартаку», что если ему разрешат выезд, например, из Арабских Эмиратов, и не будет там никакой экстрадиции, то он вернётся в Москву на какое-нибудь, не знаю, мероприятие спартаковское с ветеранами, с легендами. Конечно, дети его обожают. Это всё супер. И то, что «Спартак» не отнекивается от него, а всячески показывает, что да, Квинси наш, и мы по-прежнему его считаем своим, и всячески как бы это демонстрирует, это правильно, — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».