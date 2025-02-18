«Это я не выдумал». Генич — об интересе «Динамо» в возвращении Захаряна

Известный российский журналист и комментатор Константин Генич заявил, что московское «Динамо» выражало интерес в возвращении полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. По словам Генича, бело-голубые предлагали российскому хавбеку присоединиться к команде на вторую часть текущего сезона.

— Я читал твоё высказывание, что «Динамо» предлагало Захаряну вернуться в аренду, по твоей информации. До конца вот этого сезона они предлагали, вот сейчас зимой, и он отказался.

— Да. Это я не выдумал, я не фантазирую, что «Динамо» могло бы. Действительно сказали, что был какой-то разговор с Арсеном. Понятно, что не играет, тяжело, сейчас после травмы. И вот чтобы как-то перезагрузиться, «Динамо» помочь на весеннем отрезке, такой разговор был.

— Только с Захаряном или с «Сосьедадом» тоже? У «Сосьедада» есть какая-то позиция?

— Но сначала хотелось бы понять позицию Арсена, готов или не готов, — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

В текущем сезоне Захарян провёл всего 12 минут на поле в матче 22-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:2) и 14 минут в игре 24-го тура с «Бетисом» (0:3). Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.