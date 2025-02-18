Первый тренер Чалова: расстраивает, что Фёдор до сих пор не стал игроком основы ПАОКа

Павел Коваль, являющийся первым тренером нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, высказался о результативности футболиста в греческом клубе.

«Хорошо, что Федя забил в последнем матче. Но ПАОК сейчас в целом выглядит не очень хорошо — идут на четвёртом месте. Расстраивает, что Фёдор до сих пор не стал игроком основного состава. Писали, что ПАОК станет трамплином для перехода в более статусный чемпионат, но пока не получается.

Фёдор за 30 игр забил всего пять мячей — это очень мало. Мне кажется, этот переход не пошёл Феде на пользу. Футболист должен играть. Может, ещё разыграется. Честно говоря, адаптация затянулась. Думаю, Фёдор тоже переживает», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.