Бывший скаут и технический директор «Краснодара» объяснил, почему второй раз ушёл из клуба



Экс главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков объяснил, почему второй раз ушёл из клуба.

— Когда вышли из проекта?

— В 2023 году, после проигранного нами ЦСКА финала Кубка России.

— Для «Краснодара» это поражение было тяжёлым ударом?

— Для меня лично это было огромное разочарование. По-моему мнению, мы в тот момент были сильнее ЦСКА и в финальном матче выглядели как минимум не слабее. И та серебряная медаль меня вообще не успокаивает. Футбол — это такая вещь, где надо выигрывать.

— Почему вы оставили «Краснодар»?

— Это просто моё желание. Мы доиграли сезон до конца. На мой взгляд, не выполнили задачи, которые могли выполнить. И я понял, что мне нужно что-то новое, — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.