Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший скаут и технический директор «Краснодара» объяснил, почему второй раз ушёл из клуба

Бывший скаут и технический директор «Краснодара» объяснил, почему второй раз ушёл из клуба
Аудио-версия:
Комментарии


Экс главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков объяснил, почему второй раз ушёл из клуба.

— Когда вышли из проекта?
— В 2023 году, после проигранного нами ЦСКА финала Кубка России.

— Для «Краснодара» это поражение было тяжёлым ударом?
— Для меня лично это было огромное разочарование. По-моему мнению, мы в тот момент были сильнее ЦСКА и в финальном матче выглядели как минимум не слабее. И та серебряная медаль меня вообще не успокаивает. Футбол — это такая вещь, где надо выигрывать.

— Почему вы оставили «Краснодар»?
— Это просто моё желание. Мы доиграли сезон до конца. На мой взгляд, не выполнили задачи, которые могли выполнить. И я понял, что мне нужно что-то новое, — сказал Толстиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Трансферные цифры «Зенита» пугают». Начистоту с бывшим агентом и хозяином клуба в Европе
Эксклюзив
«Трансферные цифры «Зенита» пугают». Начистоту с бывшим агентом и хозяином клуба в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android