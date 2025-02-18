Константин Генич дал категоричный прогноз на чемпионскую гонку РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич поделился своим прогнозом на итоги чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

— Давайте топ-3 по итогам сезона. Прогнозы наши любимые. Поиграем.

— «Зенит», «Спартак». И что-то мне подсказывает, что хороший спурт будет у ЦСКА.

— Не «Краснодар», хочешь сказать?

— Я думаю, что «Краснодар» не будет в тройке. Я так вижу. Но я говорю, хороший спурт может быть у ЦСКА. Ну вот ЦСКА точно будет в пятёрке. Либо «Динамо», либо «Локомотив» они подвинут. «Краснодар» может быть четвёртым. «Спартак», скорее всего, вторым. Третьим давай будет ЦСКА, — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».