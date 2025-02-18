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«Блэкберн» объявил о расторжении контракта с экс-форвардом ЦСКА Арнором Сигурдссоном

«Блэкберн» объявил о расторжении контракта с экс-форвардом ЦСКА Арнором Сигурдссоном
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Английский «Блэкберн Роверс» объявил о расторжении контракта с бывшим нападающим московского ЦСКА Арнором Сигурдссоном.

«Роверс» достигли взаимного соглашения с Арнором Сигурдссоном о расторжении его контракта — шаг, который позволит нападающему продолжить карьеру в другом клубе. Все в «Роверс» благодарят Сигги за его усилия для нас и желают ему всего наилучшего в его будущей карьере», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В общей сложности Арнор забил восемь голов в 41 игре за время своего пребывания в Восточном Ланкашире, а его последний выход на поле состоялся в октябре 2024 года.

Напомним, Сигурдссон перебрался в ЦСКА из шведского «Норчёпинга» летом 2018 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4 млн. В составе российского клуба исландец провёл 87 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

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